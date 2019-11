Ronaldo: “Nessuna polemica con Sarri, ho provato ad aiutare la Juve anche da infortunato”

Dopo la vittoria con il suo Portogallo contro il Lussemburgo, gara nella quale ha realizzato il 99° gol in Nazionale, Cristiano Ronaldo ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di O Jogo. Ecco le sue parole: “Nelle ultime tre settimane sono stato limitato. Non c’era polemica verso Sarri nel mio gesto dopo il cambio contro il Milan, anche se sapete tutti che non mi piace essere sostituito. Ho provato ad aiutare la Juve anche giocando da infortunato ed essere sostituito non piace a nessuno. Ma lo capisco, perché non stavo bene, come non ero al 100% in queste due partite. Quando mi devo sacrificare lo faccio, perché avevamo molte partite importanti in ballo. Tornerò al 100% il prima possibile”, ha chiuso Ronaldo.

Foto: Twitter ufficiale Juventus