Ronaldo, come stai? La risposta è: tripletta alla Lituania, 705 gol in carriera

La domanda era: come sta dopo la sostituzione dalle mille polemiche durante Juve-Milan? Cristiano Ronaldo ha risposto alla Ronaldo: doppietta alla Lituania per il lasciapassare che il Portogallo aspettava sulla strada che porta ai prossimi Europei. Schierato titolare, è uscito solo a sette minuti dalla fine. Ronaldo ci ha messo pochissimo per entrare in partita: ha conquistato subito e trasformato il rigore che ha consentito alla sua squadra di andare in vantaggio, ha raddoppuato nel primo tempo con una conclusione imprendibile delle sue. Il ginocchio non gli ha creato problemi e neanche gli adduttori che ne avevano risentito non poco. La Juve lo ritroverà più motivato che mai: 98 gol con il Portogallo, 705 in carriera. Le polemiche alle spalle, la voglia matta di tornare protagonista presto anche in maglia bianconera.

Foto: Fifa Twitter