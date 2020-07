Cristiano Ronaldo, calciatore in forza alla Juventus, ha pubblicato sul proprio profilo Twitter un messaggio in ricordo dell’Europeo del 2016 vinto con il Portogallo.

“Quattro anni fa abbiamo vissuto una giornata storica e unica per tutti noi! Per me è stato senza dubbio il titolo più importante della mia carriera!”

Foto: Twitter personale