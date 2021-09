Ronaldo cambia già casa a Manchester: il curioso motivo

Secondo quanto riporta The Sun, Cristiano Ronaldo ha lasciato la casa in cui si era trasferito qualche giorno fa per un motivo piuttosto curioso. Riferiscono i colleghi inglesi, infatti, che durante la notte, il sonno del calciatore era costantemente interrotto dai belati delle pecore vicine. I rumori generati dagli animali hanno, dunque, costretto la famiglia Ronaldo a trovare una nuova sistemazione.

Foto: Instagram Ronaldo