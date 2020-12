Ronaldo: “Avevamo bisogno di una vittoria così. Non ho mai visto Messi come un rivale, vuole ottenere sempre il massimo come me”

Cristiano Ronaldo ha parlato dopo la vittoria sul Barcellona al Camp Nou, queste le sue parole riportate da ElChiringuito TV:

“Avevamo bisogno di una vittoria così, anche se non è un buon momento per loro, è sempre il Barcellona.

I rigori? Non lo so, non li ho visti. Il calcio è questo. Sono decisioni che vengono prese da altri e non ci voglio entrare. Se li hanno dati vuol dire che c’erano.

Messi? Abbiamo sempre avuto un buon rapporto. Non l’ho mai visto come un rivale, cerca sempre di ottenere il massimo, proprio come faccio io”.

Foto: Twitter ufficiale Ronaldo