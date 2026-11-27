Ronaldo: “Al Barcellona guadagnavo 2 milioni, all’Inter mi offrirono 8 e andai. Gli attaccanti di oggi hanno la vita più semplice”

27/11/2026 | 16:55:50

Ronaldo il Fenomeno, ospite nel podcast Stick To Football condotto da Jamie Carragher e Gary Neville, ha ripercorso alcune delle tappe della propria carriera. Ecco i passaggi salienti.

Sulla scelta di lasciare Barcellona e sposare il progetto dell’Inter: “Il Barça mi comprò per 20 milioni, ma ne incassai una bella fetta. Lì guadagnavo 2 milioni l’anno e l’Inter me ne offrì 8. Così decisi di andarci”.

Sulle differenze fra Argentina e Brasile: “L’Argentina lotta più di noi ed è doloroso. Hanno vinto il Mondiale nel 2022 e hanno giocato la finale quest’anno. Per noi è un disastro, ma li ammiro. Sono dei lottatori e dovremmo lottare così anche noi, ma non lo facciamo”.

Sulle difficoltà della Nazionale brasiliana: “La mia idea è che stiamo copiando i giocatori europei. Prima c’era sempre una fiducia molto alta nel nostro paese basata esclusivamente sul nostro talento. Ma gli europei, oggi come oggi, sono più forti, più veloci, organizzati e giocano meglio. Il Brasile non è abbastanza forte per vincere il Mondiale. Non abbiamo una squadra forte, non siamo uniti, come si è visto contro la Norvegia”.

Sul Pallone d’Oro vinto da Sammer nel 1996: “L’ho perso a discapito di Sammer che era un difensore. Ero arrabbiato perché ho giocato in modo fantastico con il Barcellona, segnando tantissimi gol”.

Sulle differenze di trattamento tra gli attaccanti del suo tempo e quelli di oggi: “Gli attaccanti di oggi hanno una vita più semplice della nostra. Avrei voluto la loro stessa protezione. Noi abbiamo sofferto tantissimo. La nostra generazione era piena di killer (ride, ndr) e nessuno ci proteggeva”.

Foto: Instagram Ronaldo