Cristiano Ronaldo nega l’accordo con l’Al Nassr, a suon di milioni, come reso noto da fonti spagnole. Il quotidiano sportivo portoghese Record riporta le poche parole che ha detto Cristiano Ronaldo in mixed zone, lasciando il Lusail Stadium dopo il suiccesso sulla Svizzera. Il capitano del Portogallo ha affermato di non aver ancora trovato un accordoper il passaggio all’Al Nassr: “No, non è vero”.

Foto: Instagram personale