“Se fossi ancora in questo Real saremmo in corsa per vincere tutto: Liga, Champions e Coppa del Re”. Sarebbe questa la confidenza di Cristiano Ronaldo riservata al numero 1 del Real Madrid, Florentino Perez, svelata da DiarioGol. La frase raccolta sarebbe stata detta dall’asso portoghese a Perez in occasione di Real-Barcellona, assistita dagli spalti del Bernabeu.

Foto: Juventus FC