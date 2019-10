Ronaldo a caccia di record, può raggiungere i 700 gol in carriera

Cristiano Ronaldo è vicino al raggiungimento di un nuovo record, quello dei 700 gol in carriera. Al fenomeno portoghese bastano due gol nella sfida di stasera contro il Lussemburgo per agguantare il nuovo record.

Non sono in tanti a poter vantare 700 reti in carriera, una volta segnati i due gol Ronaldo condividerà questo traguardo con Bican, Romario, Puskas, Pelé e Gerd Müller. A fine stagione potrebbe unirsi al giro anche Lionel Messi, attualmente a quota 672.

Fonte foto: Marca