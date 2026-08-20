Ronaldinho si presenta al Ravenna: “Se mi vedrete in campo lo sa l’allenatore, sogno il 300esimo gol”

20/08/2026 | 20:06:11

Prime parole ai giornalisti da giocatore del Ravenna per Ronaldinho: “Sono molto felice di essere qui con gli amici – dice il brasiliano -, abbiamo una squadra per fare bene. Se mi vedrete in campo? Non so, lo sa l’allenatore. La gente è stata affettuosa con me, tornare in Italia è bellissimo. La gioia più grande che potrei regalarmi? Io sono qui per aiutare i miei compagni e vincere se possibile. Il mio gol numero trecento? Se succederà sarà ancora più bello”.

Foto: sito Ravenna