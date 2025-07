Ronaldinho ricorda: “17 anni fa il mio arrivo al Milan. Lì sono stato felice”

17/07/2025 | 20:40:24

Anniversario importante per il Milan e per Ronaldinho. L’ex fenomeno brasiliano, infatti, il 17 luglio di 17 anni fa fece il suo sbarco nel pianeta rossonero. Il brasiliano, dopo i trionfi ed i Palloni d’Oro a Barcellona, fu un acquisto voluto fortemente dal presidente Silvio Berlusconi, ammaliato dalla sua classe nelle sfide giocate contro la sua squadra in Champions League. E oggi, a 17 anni di distanza, tramite i propri canali social ha voluto ricordare con grande affetto i suoi primi attimi rossoneri con la presentazione in grande stile in un San Siro traboccante di entusiasmo: “Oggi sono 17 anni dal giorno in cui arrivai al Milan e fui accolto da un San Siro pieno. Sono stato molto felice a Milano e posso solo ringraziare per tutto l’affetto e l’appoggio da parte della tifoseria rossonera. Grazie a tutti e forza Milan”, è stato il messaggio social del brasiliano.

Foto: India Today