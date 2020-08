Ronaldinho potrebbe chiedere il patteggiamento per tornare in libertà

Ci sono buone nuove per Ronaldinho. Il campione brasiliano era stato arrestato insieme al fratello per esser entrato in Paraguay con un passaporto falso ma potrebbe ben presto, forse già entro il mese di agosto, tornare in libertà. Stando a quanto riportato da Espn, gli avvocati del ‘Gaucho’ sono disposti a discutere un patteggiamento. Ronaldinho si trova agli arresti domiciliari in hotel di lusso ad Asuncion. L’ex Barcellona e Milan rischia fino a cinque anni di reclusione in caso di condanna. Anche per il fratello potrebbe esserci lo stesso destino.

Foto: india Today