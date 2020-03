Ronaldinho indagato in Paraguay per documenti falsi

Ronaldinho Gaúcho è in stato di fermo in Paraguay, insieme al fratello Roberto de Assis, perché in possesso di passaporti contraffatti . Il brasiliano è arrivato nel paese mercoledì per un evento ad Asunción insieme a suo fratello Roberto De Assis. A riferirlo è GlobeSporte. Funzionari del Ministero dell’Interno e del Ministero Pubblico del Paraguay li interrogano nell’hotel dove alloggiano. In contatto con GloboEsporte.com, Ronaldinho e l’avvocato di Assis, Sérgio Queiroz ha commentato: “È certamente un errore che verrà chiarito”. Il portale riferisce di un’indagine in corso dopo che la suite del brasiliano è stata perquisita e dove sarebbero stati rinvenuti diversi documenti e passaporti falsi.

Foto: Fiscalìa Paraguay