Ronaldinho, il ritorno in campo dura 45′: qualche lampo di classe e lo zampino sul gol del Ravenna

15/11/2026 | 18:36:32

Dopo il primo tempo tra Ravenna e Forlì, Ronaldinho ha fatto un giro di campo per salutare il pubblico presente sugli spalti. Una grande ondata di affetto per il fuoriclasse brasiliano, in campo per 45′, con qualche piccolo lampo di classe e l’inizio dell’azione nel gol di Donati (in pratica ha siglato l’assist dell’assist). Al termine della prima frazione di gioco il brasiliano ha salutato tutti, ricevendo una calorosa standing-ovation. Presenti a bordo campo anche i due ex Milan Dida e Serginho. L’ultima partita ufficiale fu 11 anni fa, quando vestiva la maglia della Fluminense.

foto insta ravenna