Ronaldinho: “Il Milan deve fare ancora meglio. L’Italia? Ha meritato di vincere gli Europei”

L’ex stella del Barcellona e del Milan, Ronaldinho, in serata è stato premiato a Taormina con il Premio Nations Award.

Il brasiliano ha parlato del Milan e anche del Monza, degli amici Galliani e Berlusconi.

Queste le sue parole: “Il Milan? Spero che la squadra rossonera, nella prossima stagione possa fare meglio di quest’anno. Ha fatto un ottimo campionato, è tornato in Champions e ora deve puntare a vincere trofei importanti come è sempre stato nella storia rossonera. Berlusconi e Galliani? Li sento spesso, sono due persone a cui voglio tanto bene. Sono molto legato a loro e spero che con il Monza possano arrivare ad alti livelli. Sarebbe bello vederli in Serie A”.

Infine su Barcellona e Messi: “Auguro buona sorte anche al Barcellona, bisogna pensare positivo per raggiungere risultati migliori. Messi? Io voglio che lui rimanga nella squadra blaugrana, perché ancora al Barça può dare tanto e scrivere altri record”.

Sull’Italia campione: “Voglio fare i complimenti alla Nazionale italiana che ha appena vinto gli Europei. La selezione azzurra è davvero forte e ha meritato ampiamente questo successo”.

Foto: Twitter Barcellona