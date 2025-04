Ronaldinho: “Dembelé mi piace molto, ha uno stile un po’ brasiliano”

Durante l’intervista concessa a L’Equipe, Ronaldinho, ha parlato di Ousmane Dembélé: “Non mi piace molto fare confronti. Guardo soprattutto alle mie vecchie squadre e a quelle che sono ancora in corsa in Champions League. C’è Ousmane Dembele al PSG. Mi piace molto (ride, ndr), ha uno stile un po’ brasiliano. È imprevedibile, inventa, provoca. È spesso illeggibile e, in più, segna tanti gol. Sta emergendo, esplodendo in un ruolo diverso rispetto a quello del PSG dell’anno scorso o di Barcellona prima”.

Foto: Instagram PSG