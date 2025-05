Ronaldinho: “Ancelotti può vincere il Mondiale con il Brasile. Finale di Champions? Forza PSG”

21/05/2025 | 16:50:51

Intervistato da MARCA, Ronaldinho, ex stella del calcio, ha parlato dell’erede di Messi e di se stesso, ovvero Lamine Yamal: “Messi e io abbiamo già fatto la storia, ora tocca a Lamine Yamal fare lo stesso. È straordinario ciò che ha dimostrato finora, essendo così giovane e con così tanto talento. Mi piace guardare giocatori come lui, fanno bene al calcio. Spero di poter avere una carriera come la nostra”.

Paragonare Yamal a Ronaldinho e Messi è un bene o un male? “Questo il pensiero dell’ex fantasista brasiliano: “Non mi sono mai piaciuti questi tipi di paragoni perché ogni calciatore ha il suo stile di gioco. La cosa importante è che Lamine Yamal porti gioia alla gente, come ho fatto io ai miei tempi o come ha fatto Messi in seguito. Spero che ora continui con la proiezione mostrata finora”.

Pallone d’Oro? “Lamine Yamal è sul punto di vincere il Pallone d’Oro. Ci sono altri grandi giocatori al mondo, ma lui fa parte di quell’élite. È sorprendente perché è così giovane, ma potrebbe fare la storia vincendolo non una ma più volte”.

Sulla finale di Champions: “Spero di sì. Il PSG mi ha trattato con grande affetto quando sono arrivato in Europa e da molti anni inseguo questo sogno. Adesso ha un grande allenatore, che è anche un buon amico, e spero che le cose finiscano bene con quella tanto attesa Champions League”.

Infine su Carlo Ancelotti nuovo ct del suo Brasile:“Mi piace. Lavoriamo insieme, lo conosco bene e penso che sia una buona decisione da parte della CBF. Da brasiliano sono felice e spero che possa fare un ottimo lavoro e vincere la prossima Coppa del Mondo”.

Foto: Instagram personale