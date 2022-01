Ronald De Boer: “Sono un ammiratore di Busquets, ma ormai è a fine carriera. Il futuro è De Jong”

Ronald De Boer si è soffermato a parlare del centrocampo del Barcellona, in particolare su Frankie De Jong: “I continui avvicendamenti in panchina potrebbero condizionarlo. E poi c’è Busquets, che continua ad essere titolare a centrocampo e ad occupare la sua posizione. È un ruolo che potrebbe interpretare molto bene perché sa difendere, è veloce, bravo nel gioco aereo e copre bene gli spazi. Busquets è un giocatore incredibile ma ha bisogno di tanta protezione, se deve coprire tanto campo va in difficoltà e questo condiziona tutta la squadra. De Jong potrebbe essere un ottimo trequartista ma lo vedo più come un “sei”. Lui è il futuro, anche Busquets è a fine carriera. Sono un suo ammiratore, per me è un genio, vede le situazioni prima che accadano. Ma ha la sua età e a volte club e allenatori tengono troppo a lungo quei giocatori che invece dovrebbero farsi da parte. Il futuro è rappresentato da De Jong, Gavi, Pedri, Nico. Sarà un centrocampo strepitoso”.

FOTO: Twitter Barcellona