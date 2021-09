De Boer non ci sta e difende Koeman: “E’ un bravissimo allenatore. A Barcellona gli stanno mancando di rispetto”

Ronald Koeman continua ad essere al centro delle polemiche a Barcellona dopo l’inizio di stagione molto deludente del club blaugrana. Ai microfoni di MundoDeportivo ha parlato un altro connazionale del tecnico, Ronald De Boer, che ha voluto spendere parole a suo favore: “Il Barcellona vive un momento difficile e adesso dobbiamo pensare a come uscirne. La tranquillità è la cosa più importante. Bisogna capire cosa non funziona nella squadra, serve avere pazienza coi nuovi acquisti e dare fiducia a mister Koeman. Ronald è un bravissimo allenatore, ha il cuore blaugrana e sono convinto che avrà successo in futuro. A Barcellona gli stanno mancando di rispetto”.

FOTO: Twitter personale Koeman