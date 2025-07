Ronald Araujo spezza il silenzio: “Resto al Barca? Per me sì”

09/07/2025 | 12:40:32

Ronald Araujo ha deciso di ridurre le sue vacanze per tornare ad allenarsi con il Barcellona già da mercoledì mattina. Secondo quanto raccolto da Mundo Deportivo, il difensore uruguaiano si è presentato alla Ciutat Esportiva poco dopo le 9:00 e ha svolto una sessione di allenamento durata circa tre ore. All’uscita dal centro sportivo, Araujo si è fermato con i tifosi ad attendere fuori, concedendo autografi e scattando foto con loro. Quando i giornalisti gli hanno chiesto se intende rimanere al Barça, il giocatore ha risposto con chiarezza: “Per me, sì”.

Foto: Instagram Araujo