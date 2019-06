Romulo saluta la Lazio: “Le scelte vanno rispettate anche se sono difficili da comprendere”

Romulo saluta la Lazio. Il centrocampista, attraverso il proprio account Instagram, lascia questo messaggio in merito al mancato riscatto da parte del club biancoceleste: “Le scelte vengono fatte e devono essere rispettate, anche se sono difficili da comprendere!!! Comunque devo solo ringraziare tutti, ma principalmente i miei compagni ed i tifosi laziali per quanto vissuto in questi mesi!!! FORZA LAZIO!!!!”, ha chiuso Romulo.

https://www.instagram.com/p/By2_81TocQ7/

Foto: Instagram personale Romulo