Romeu e l’intervista di due anni fa: “Non sono a un livello tale da poter giocare nel Barcellona”

Oriol Romeu è tornato a casa: dopo l’esperienza al Girona, il centrocampista torna al Barcellona, con Xavi che ha chiesto a lungo di acquistare il calciatore. La testata spagnola Marca ha riproposto una sua intervista di due anni fa quando, in un podcast, disse: “Se posso giocare nel Barcellona? No. Non mi hanno mai chiamato da quando me ne sono andato, dovrei essere a un certo livello per giocare lì e non lo sono”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona