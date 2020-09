Romero verso l’Atalanta: tutto in una settimana scarsa

Cristian Romero velocemente verso l’Atalanta. La notizia data sei giorni fa da Sportitalia sta andando puntualmente in porto. Una scelta, quella della Juve, maturata in un secondo tempo: inizialmente aveva pensato di trattenere Romero e di trovare una sistemazione per Rugani. Poi ha deciso di mandare a giocare Romero che fa più o meno la stessa fine di Caldara: acquistato dalla Juve, fu mandato al Milan malgrado fosse considerato l’altro nascente tra i difensori centrali. I fatti non hanno dato torto alla Juve.

Foto: twitter Juve