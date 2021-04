Romero: “Venire all’Atalanta scelta migliore. Tutti mi dicevano che con Gasperini sarei migliorato”

Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky dopo la vittoria contro il Bologna: “I primi dieci minuti abbiamo sofferto per due occasioni del Bologna. Noi abiamo fatto una grandissima partita, la squadra va alla grande, ma ci sono altre cinque finali più la finale di Coppa Italia. Noi al secondo posto? Il nostro obiettivo è andare in Champions League, poi se andiamo al secondo posto meglio ancora. Il mio miglioramento? La prima cosa è che Gasperini è un grandissimo allenatore che mi fa sta facendo migliorare tantissimo. Sapevo che venire qua all’Atalanta era la mia scelta migliore per questo allenatore, mi dicevano tutti come Gasperini lavorava. Il mio futuro? Sono concentrato solo sulle partite che restano”.

Foto: Twitter Atalanta