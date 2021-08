Romero-Tottenham, ma allora non era tramontata? E l’Atalanta si cautela con Demiral

Cristian Romero e il Tottenham: una trattativa sempre in piedi, eternamente in piedi, assolutamente in piedi. Tutto questo a scanso di equivoci e per prendere le distanze da chi, inopinatamente, l’aveva fatta saltare – quasi definitivamente – nei giorni scorsi. Si lavora sulla dilazione di pagamento che gli Spurs vorrebbero dilatare il più possibile. Sulla valutazione ci siamo, parliamo di 50 milioni più bonus. Ripetiamo ancora una volta: il Barcellona avrebbe voluto e vorrebbe inserirsi, ma in questo momento ha altri problemi. E così adesso il Tottenham può spingere, proprio per trovare la definitiva quadratura. Altro che affare saltato: siamo dentro.

E l’Atalanta si cautela con Demiral, che più di Botman e Tomiyasu, è il candidato forte per Gasperini.

