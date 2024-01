Romero si presenta all’Almeria: “Il posto giusto per continuare la mia carriera, volevo giocare di più”

Luka Romero si è presentato quest’oggi ai tifosi dell’Almeria, accompagnato dal direttore generale Mohamed El Assy. Queste le sue prime parole: “Ho giocato in squadre dove c’è pressione, quindi sono preparato per qualunque cosa accada. Il calcio in Italia è più difficile e qui si gioca un po’ di più, quindi sono grato per la proposta dell’Almeria. Voglio dare una mano in campo e cercherò di godermi questa esperienza. Quando ho parlato con il club, mi è sembrato un bel posto per continuare la mia carriera. Ho chiesto al Milan di mandarmi in prestito per trovare più minuti e fiducia, li ringrazio per questo”. L’argentino indosserà la maglia numero 38.

Foto: Instagram Almeria