Romero: “Mi piacerebbe giocare in Liga, è un’esperienza che mi manca”

02/06/2025 | 10:25:01

Romero del Tottenham, intervistato da Marca, ha parlato anche del suo futuro, ammettendo di essere tentato da un’esperienza in Spagna: “Darò il meglio di me stesso fino all’ultimo giorno. Sono felice al Tottenham, dove mi sento un giocatore importante. Mi piacerebbe giocare in Liga, è un campionato che mi manca”.

Foto: Instagram Romero