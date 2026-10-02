Romero: “Messi ha scelto me come capitano. Mi dispiace non avergli dimostrato tutto l’amore che provo per lui”

02/10/2026 | 18:18:55

Cristian “Cuti” Romero è stato eletto da Lionel Scaloni il nuovo capitano della Nazionale argentina. Il difensore dell’Atletico Madrid, in occasione della campagna Adidas per celebrare l’ultima partita di Messi con la Seleccion, ha rivelato dei dettagli sulla Pulce emersi al termine della semifinale Mondiale contro l’Inghilterra: “È chiaro che questo doveva succedere prima o poi (il ritiro, ndr), ma non mi sono mai immaginato che la sua assenza si sarebbe sentita così tanto. Ma è sempre stato un leader in quel modo, non si è mai messo al di sopra di nessuno. Mi commuovo sempre guardando il video di quando abbiamo battuto l’Inghilterra. Tutti lo stavano applaudendo e lui indicava la squadra. Ha scelto me come capitano e questa è una cosa bellissima. Il mio modo di mostrare amore non è il massimo, ma gli ho detto che mi dispiace di non avergli dimostrato tutto l’amore che provo nei suoi confronti”.