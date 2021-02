Romero: “La scelta dell’Atalanta la migliore che potessi fare. Ilicic? Fosse in una big sarebbe il migliore”

Cristian Romero, difensore dell’Atalanta, ha parlato a El Pais in vista della sfida di questa sera contro il Real Madrid: “E’ la partita più bella della mia carriera. La Champions è di un altro livello. Per pensare di eliminare una squadra come il Real Madrid dovremo dare di più rispetto a ciò che facciamo in Serie A”.

La scelta estiva dell’Atalanta?

“La miglior scelta che ho fatto nella mia carriera è stata quella di non restare alla Juventus e di andare in prestito all’Atalanta. La Juve è un grande club e ho pensato che in una rosa con tanti giocatori forti non avrei avuto possibilità. Il fatto di giocare a questo livello fa parte del lavoro di Gasperini. Mi sta dietro, mi corregge, mi parla e mi aiuta ad essere più completo, soprattutto tatticamente. Prima dal punto di vista tattico ero un disastro, ora mi sento più tranquillo”.

Come definisco Josip Ilicic?

“Ho marcato i più grandi attaccanti della Serie A: Ibrahimovic, Cristiano, Dybala, Immobile, Lukaku… Ilicic è a quel livello e forse anche di più. Non ha vinto tanti titoli ma vedendolo ogni giorno non ho alcun dubbio, se giocasse nella Juventus o nell’Inter sarebbe il miglior giocatore della Serie A. Fa cose che in pochi possono permettersi. Semplifica tutto perché risolve situazioni difficili, fa assist, crea occasioni, rompe gli equilibri, fa gol”.

A quali difensori mi ispiro?

“Ramos, Chiellini, Bonucci e De Ligt. Infatti guardo le partite del Real Madrid e della Juventus per seguirli”.

Foto: Twitter Atalanta