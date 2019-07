Romero, la Juve lo aspetta. Aveva chiuso il 29 gennaio (ben oltre il satellite…)

Cristian Romero non partirà con il Genoa per il ritiro austriaco di Neustift. La Juve lo aspetta nei prossimi giorni per le visite, ma subito dopo potrebbe rientrare proprio al club ligure in prestito, considerata la sovrabbondanza di difensori alla corte di Sarri, con l’arrivo di Demiral e quello imminente di De Ligt. Per noi, quella per Romero alla Juve, è una trattativa già definita il 29 gennaio, quando vi avevamo parlato di un accordo totale tra i due club per un affare da circa 20 milioni più bonus, aggiungendo appunto che sarebbe potuto rimanere in prestito al Genoa. Adesso è fin troppo chiaro. Tutto questo malgrado la freddezza e le smentite di Sky, che parlavano di Romero non come una priorità per la Juve, ma piuttosto sottolineavano “una trattativa fredda”. Talmente fredda che la Juve lo ho preso, lo aspetta per le visite e ne gestirà il suo futuro.

Foto: Twitter ufficiale Genoa