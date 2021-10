Romero esce male e la Salernitana batte il Venezia all’ultimo respiro (2-1). Spezia-Genoa 1-1

Si sono concluse le due gare chiave in ottica salvezza che aprono la decima giornata di Serie A 2021-22.

Lo Spezia ospita il Genoa al Picco e vince di misura grazie allo sfortunato autorete di Salvatore Sirigu al minuto 66: punizione battuta da Salcedo e respinta dalla barriera, sulla ribattuta arriva Colley che al volo col destro colpisce il palo. Il pallone però carambola sulla schiena del portiere rossoblù ed entra in porta.

Sirigu è bravissimo però a mantenere “in vita” i suoi con diversi interventi decisivi, e all’84’ Criscito pareggia su calcio di rigore, viziato dal fallo di Provedel su Caicedo. Finisce 1-1 con tanti rimpianti per i bianconeri.

Il Venezia affronta la Salernitana in casa e passa in vantaggio nel primo tempo con il solito Aramu, assist di Molinaro e bel velo di Okereke.

Ribery illumina al minuto 60, triangolo con Djuric e palla che arriva a Bonazzoli, il centravanti ex Sampdoria batte Romero e fa 1-1. Gli uomini di Zanetti restano in dieci per l’espulsione di Ampadu al 67′.

Nel recupero Romero esce male su un traversone di Zortea dalla destra, Simy colpisce male di testa e diventa un assist per Schiavone, il subentrato segna il suo primo gol in A e regala i primi punti in trasferta ai granata. Può essere la svolta della stagione per i campani.

Foto: Twitter Salernitana