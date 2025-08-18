Romero dopo il rinnovo: “Onorato e orgoglioso. Puntiamo ad altri trofei”

18/08/2025 | 21:00:59

Cristian Romero ha rinnovato nel pomeriggio con il Tottenham. Queste le parole dell’ex Juve e Atalanta ai canali ufficiali del club: “Sono davvero felice qui nel club. Per me è il migliore nel mondo. Le ultime due settimane, prima diventando capitano e poi con il prolungamento del contratto… per me è una decisione fantastica. Il mio messaggio ai tifosi è grazie per il supporto emozionante ogni giorno e ogni partita, per me è importante e anche per la squadra”.

Quanto invece ai nuovi obiettivi per la stagione cominciata: “Dopo aver vinto l’Europa League, è una stagione speciale. Nel calcio alle volte ci sono momenti felici e momenti tristi. Per me la cosa più importante è stare insieme. Vogliamo vincere, magari perché non vincere ancora questa stagione? Un altro trofeo per il club sarebbe importante per tutti”.

Foto: sito Tottenham