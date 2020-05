Romero: “Da quando Dybala e CR7 mi hanno stretto la mano, la mia vita è cambiata”

Cristian Romero, difensore argentino in prestito al Genoa dalla Juventus, ha parlato della sua avventura in Italia in diretta Instagram col Belgrano, club argentino nel quale è cresciuto: “Appena arrivato al Genoa mi dissero che sarei potuto andare in prestito al Crotone, ma già dopo la seconda amichevole del precampionato Ballardini mi inserì nella lista dei giocatori da non cedere. Poi mi sono infortunato e, quando sono tornato, c’era Juric allenatore. Per una serie di circostanze mi sono ritrovato titolare all’esordio proprio contro la Juve, il mister mi ha detto che avrei giocato mentre stavamo arrivando al campo a Torino. Oggi sono al Genoa e sto molto bene, mi hanno trattato benissimo. Un sogno? Arrivare in nazionale maggiore. Nel vedere Dybala e Cristiano Ronaldo l’emozione è stata incredibile: non potevo crederci e, da quando mi hanno stretto la mano, la mia vita è cambiata”.