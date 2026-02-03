Romero: “Con il City eravamo solo 11 giocatori a disposizione. Una situazione vergognosa”

03/02/2026 | 19:35:46

Il difensore del Tottenham, Cristian Romero, ha scritto su Instagram un post polemico, tornando sulla gara contro il Manchester City di domenica scorsa, finita 2-2.

Queste le sue parole: “I miei compagni hanno fatto uno sforzo incredibile. Volevo essere in campo per aiutarli, nonostante il mio stato di salute, ma avevamo a disposizione solo 11 giocatori. Incredibile, ma purtroppo è vero. È una situazione vergognosa”.

Foto: sito Tottenham