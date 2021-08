Cristian Romero è atteso in serata a Londra per firmare il contratto che lo legherà al Tottenham, una notizia anticipata da Sportitalia e che si avvia ad andare in porto per 50 milioni più 5 di bonus, una straordinaria operazione dell’Atalanta, che nel frattempo ha chiuso gli accordi con la Juve per Demiral, e che avrà ulteriori effetti sul mercato del club di Percassi.

Foto: Twitter Atalanta