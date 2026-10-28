Romero attacca il Pallone d’Oro: “È tutto marketing, non c’è paragone con Messi”

28/10/2026 | 11:23:33

Cristian Romero torna a far discutere con le sue dichiarazioni sul Pallone d’Oro. Il difensore argentino dell’Atlético Madrid ha espresso una posizione molto netta sul premio individuale più prestigioso del calcio, difendendo Lionel Messi e mettendo in discussione i criteri che portano alla scelta del vincitore. Le sue parole, pronunciate in un’intervista al canale YouTube Los Edul e registrata prima della cerimonia, sono diventate particolarmente attuali dopo il successo di Harry Kane nell’edizione 2026. “ Oggi il Pallone d’Oro è un po’ tutto marketing, lo daranno a chi ha più follower su Instagram o a chi sa parlare meglio”, ha dichiarato Romero. Il centrale argentino ha poi ribadito la propria ammirazione per il connazionale: “Se ti siedi qui e guardi una partita di calcio, quello che fa Leo non ha paragoni. Per questo è il più grande di tutta la storia”. Romero ha contestato anche l’importanza attribuita ai trofei collettivi nella valutazione dei candidati. “A volte si pensa che chi vince la Champions League debba vincere il Pallone d’Oro, oppure che debba aggiudicarselo chi conquista il Mondiale. Ma quello che fa e quello che genera lui, io non l’ho visto fare a nessun altro”, ha spiegato. Il difensore non ha comunque negato le qualità degli altri grandi protagonisti del calcio internazionale, citando proprio i giocatori che hanno animato la corsa al premio: “Ovviamente sono tutti calciatori molto forti. Lamine Yamal, Mbappé e Harry Kane sono tre fenomeni, giocatori incredibili. Ma quello che faceva Leo non ha spiegazioni”. Per Romero, Messi resta quindi un punto di riferimento senza paragoni, al di là dei risultati della votazione. Il capitano dell’Argentina ritiene che il peso dei successi collettivi e della popolarità possa condizionare la scelta, mentre il talento e l’impatto sul gioco del fuoriclasse argentino dovrebbero continuare a essere centrali nella valutazione.

Foto: instagram Romero