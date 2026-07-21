Romero apre all’Inter. Ora si gioca l’altra “partita”

21/07/2026 | 23:10:43

Cristian Romero è un obiettivo per la difesa dell’Inter, oggi il prioritario. Andiamo oltre: secondo quanto anticipato da Gianluigi Longari nelle ultime ore, a conferma di quanto raccontato nei giorni scorsi, il difensore argentino ha completamento aperto al club nerazzurro, il ritorno in Italia sarebbe di suo totale gradimento. Adesso si deve giocare l’altra “partita”, quella con il Tottenham, ma la situazione va seguita.

Foto: Instagram Romero