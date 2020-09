Romero alla Caldara: la Juve nel destino, senza conoscerla mai

Cristian Romero è sicuramente un buon acquisto per l’Atalanta, le qualità del difensore centrale non si discutono. E la trattativa anticipata da Sportitalia circa una settimana fa è andata in porto: era vicinissimo all’approdo, gli accordi sono arrivati con un prestito biennale. Romero ha dimostrato con il Genoa di essere un difensore affidabile, la cosa che stride un po’ è che il suo destino sembra la fotocopia del destino di Caldara. E guarda caso si ritroveranno all’Atalanta. Caldara era stato acquistato dalla Juve e sembrava un predestinato, invece neanche un minuto con la maglia bianconera e subito al Milan dove le cose non sono andate benissimo. Romero la stessa, identica, storia: la Juve non lo aveva acquistato per utilizzato, ma soltanto per cederlo…

Foto: Twitter Genoa