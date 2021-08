Romero al Tottenham trattativa mai saltata. Infatti, sta andando in porto

Cristian Romero dall’Atalanta al Tottenham, ci siamo. Ulteriore conferma che la trattativa non stava saltando, non stava sfumando, non era fortemente in bilico… quella notte. Infatti, siamo agli ultimissimi dettagli prima delle firme. Una trattativa anticipata da Gianluigi Longari per Sportitalia, il primo ad accostare Romero agli Spurs, il primo a dare le cifre (diversi giorni fa) ora confermate da tutti: 50 milioni più 5 di bonus. Il resto non conta.

Foto: Twitter Atalanta