Romero: “Abbiamo tutto per restare in Serie A. Voglio dimostrare di essere ancora quello di Genova e Manchester”

Sergio Romero, nuovo portiere del Venezia, è intervenuto nella consueta stampa di presentazione. Di seguito le dichiarazioni.

Sulla scelta di approdare al Venezia

“Il Venezia da due o tre settimane mi seguiva, mi hanno aspettato abbastanza fino alla mia decisione finale. Al di là di tutto la squadra mi è piaciuto molto, sono giovani, mi sento anche io giovane, c’è un grande club alle spalle, una grande società, penso che con questa squadra qua c’è tutto per rimanere in Serie A. Mi mancava l’Italia. Dopo sei anni in Inghilterra io e mia moglie volevamo tornare in Italia, per quello abbiamo preso tempo prima di accettare una proposta, in Italia le abitudini sono più simili alle nostre. Le differenze con il Manchester United? Qua siamo una famiglia, è quella la prima cosa che mi ha portato qua, come quando sono andato alla Sampdoria, quando parlai con Garrone mi fece vedere che era una famiglia. Qua vedo la stessa cosa. Ho parlato con il direttore, abbiamo visto che questa non è solo un’azienda ma una famiglia, i ragazzi in campo si aiutano tanto tra di loro. Lo United è uno dei club più grandi del mondo, lo conosciamo, ma sono convinto che il Venezia abbia le carte in regola per fare bene”.

Sulle sue condizioni fisiche

“Riuscirò a rendere ai miei livelli? È la stessa domanda che mi ha fatto il mister ieri, l’anno scorso per me è stato strano, ma mi sono allenato tutto l’anno a Manchester, qualche giorno chiaramente mi allenavo da solo perché la squadra si allenava per la partita. Mi sento molto bene, ho fatto un bel lavoro anche quando sono tornato in Argentina, ho avuto due mesi per preparare il mio arrivo in un club, voglio far vedere di essere lo stesso Sergio che è arrivato a Genova prima e a Manchester poi”.

Sulla Serie A

“Sono partito sei anni fa, però non ho mai smesso di seguire l’Italia, ho visto in questi anni i campionati e le partite della A. Il livello si è alzato, la Juventus, l’Inter e il Milan hanno fatto vedere tanto, facendo annate molto positive. Hanno riportato il calcio italiano a un certo livello, mi aspetto che il mio ritorno aiuti il Venezia a restare in A. C’è una squadra giovane e di talento, abbiamo il nostro percorso da fare per restare in A, ma dobbiamo toglierci velocemente il pensiero salvezza per magari arrivare a metà classifica che dev’essere il nostro obiettivo”.

