Romelu, il colosso belga che inseguiva Conte da sempre

L’Inter e Romelu Lukaku, una lunghissima ed estenuante rincorsa giunta ormai al traguardo. Il colosso belga, nato il 13 maggio del 1993 ad Anversa (Belgio) da genitori congolesi, si appresta ad abbracciare il suo stimato e tanto inseguito mentore, Antonio Conte. Entrambi si sono spesso e volentieri cercati in questi anni, a volte l’uno ha elogiato l’altro senza mezzi termini. Ora potranno, finalmente, lavorare insieme. La storia di Romelu: Lukaku proviene da una famiglia umile e durante l’infanzia ha assaggiato il lato duro della vita. Nel 2004 inizia a giocare seriamente con il Lierse, dopo due anni avviene la svolta e firma con l’Anderlecht. Il club biancomalva, da sempre eccellente culla di grandi talenti, plasma le sue incredibili doti e lo lancia nel calcio che conta. Dopo aver siglato 29 marcature personali in 56 partite disputate, il Chelsea non ci pensa due volte e lo acquista a titolo definitivo per circa 22 milioni di euro. Con i Blues trova poco spazio e si trasferisce in prestito al West Bromwich Albion, squadra con la quale si mette in evidenza. Le sue performance, però, non bastano per convincere il Chelsea che lo cede nuovamente all’Everton (prima in prestito e poi a titolo definitivo) dietro corrispettivo di 35 milioni. Con il club di Liverpool Lukaku esplode letteralmente e definitivamente: 68 reti in 141 incontri, è questo il prolifico bottino del classe 1993. Nel 2017 giunge poi l’irrinunciabile chiamata del Manchester United, i Red Devils lo prelevano versando circa 90 milioni di sterline nelle casse dell’Everton. All’ombra dell’Old Trafford il 26enne gonfia la rete in 28 occasioni, ma al termine di quest’ultima stagione, scatta qualcosa all’interno del miglior realizzatore della Nazionale belga. Qualcosa che lo spinge a cambiare aria. Ed ecco che arrivano le avances dell’Inter di Conte. “È un bene che Conte sia andato all’Inter, per me è il miglior allenatore al mondo. Per quanto riguarda il mio futuro, so che sarà un’estate lunga e movimentata”, queste le parole rilasciate dal centravanti lo scorso 12 giugno. Parole profetiche perché Romelu aveva proprio ragione sul fatto che questa sarebbe stata un’estate lunga e movimentata. Ora proprio Conte, scongiurato l’inserimento della Juve, è pronto ad accoglierlo a braccia aperte.

Foto: Manchester United Twitter