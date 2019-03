Romei: “Un onore per noi avere Quagliarella. Cessione del club? Serve offerta equa”

Il vicepresidente della Sampdoria, Antonio Romei, è stato intercettato in Comune a Genova per discutere. Prima dell’incontro istituzionale con l’assessore al bilancio Piciocchi ha parlato ai media presenti di alcuni temi tra cui quello della convocazione di Quagliarella in nazionale: “E’ un grandissimo onore per noi, siamo contentissimi ovviamente perché Fabio se lo merita e sta facendo cose straordinarie. E’ il giocatore azzurro più anziano, ma in realtà lui è giovane dentro, quindi per lui questo discorso non vale, facciamo tutti gli scongiuri. L’importante è che sia là e che giochi, ha già dimostrato il suo valore quando è entrato quindi va bene così. Siamo orgogliosi del fatto che abbiamo comunque 11 giocatori nelle rispettive nazionali, è la dimostrazione del lavoro fatto fino ad oggi. I nostri ragazzi si sono comportati bene quindi andiamo avanti così”. Sulla possibilità di conquistare un posto in Europa: “Le prossime partite fino a Pasqua sono importanti e dobbiamo giocarcela, i ragazzi sanno che la squadra ha dei valori importanti e consolidati quindi dobbiamo fare di tutto per provare a tagliare il traguardo. È fondamentale e per questo ancora di più l’apporto del pubblico”. Sulla prossima sfida in programma contro il Milan: “Noi siamo pronti, siamo sul pezzo, ci aspettiamo un Marassi bello come sempre ancora di più perché abbiamo bisogno del nostro pubblico in queste partite decisive”. Infine sulla possibile cessione del club: “Ferrero ha sempre detto che serve offerta equa per cedere. Non posso rispondere a queste domande. Nessun contatto in questi giorni? Nessuno, nessuno. Io ancora nella Samp in caso di nuova proprietà? Sono ipotesi che non sono sul tavolo”.

Foto: Sito Sampdoria