Romei: “Non abbiamo trovato ancora una soluzione. Stiamo lavorando per il futuro della Sampdoria”

Il vicepresidente della Sampdoria, Antonio Romei, ha rilasciato una breve dichiarazione al Il Secolo XIX, sull’attuale situazione dei blucerchiati e smentendo varie voci: “Prevarrà chi arriverà a proporre per primo la proposta congrua con tutte le condizioni tecniche richieste. Ho detto a tutti che stiamo lavorando per trovare una soluzione per il futuro della società, non come riportato erroneamente dove si dice che l’abbiamo già trovata”.

Foto: sito ufficiale Sampdoria