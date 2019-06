Romei: “Giampaolo si è preso un periodo di riflessione. Pioli? Può sostituirlo”

Il vicepresidente della Sampdoria, Antonio Romei ha parlato ai microfoni di Sky Sport: “Il presidente e il mister si sono visti e si sono presi un periodo di riflessione, a breve finirà e si sapranno le decisioni. Il Milan? Sono voci, ma siamo abituati a considerarle come tali. Giampaolo è un profilo di tecnico importante ed è accostato a club importanti, ma la Samp lo è. Rescissione? È un discorso che stanno affrontando mister e presidente, ma con la massima serenità, il rapporto tra loro va oltre”. Una parola anche sui sostituti: “Ci sono tanti candidati, tra cui anche Pioli”. Dunque l’ex allenatore della Fiorentina, come vi avevamo anticipato in esclusiva è il primo nome per la lista della panchina blucerchiata.

Foto: Sito Sampdoria