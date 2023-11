Romario: “Diniz è il miglior ct per il Brasile. Ancelotti? Che si f***a”

Romario vuole solo un ct brasiliano sulla panchina della Seleção. L’ex attaccante della nazionale attacca pesantemente il probabile arrivo di Ancelotti. Ecco le sue parole in un’intervista con Panorama Esportivo:

“Per prima cosa voglio fare i complimenti a Ednaldo Rordigues, il presidente della Cbf ha scelto bene. Diniz è il miglior allenatore che abbiamo. In nazionale non ha il tempo materiale di fare ciò che fa nel club, ovvero l’allenamento, assemblare i giocatori, che è il suo forte. Fa quello che può. Nelle ultime due partite ha pareggiato e perso, nessuno vince sempre. Ma posso dire che nella mia opinione, nella mia modesta opinione, la nazionale brasiliana è in ottime mani con Diniz. Ancelotti? Che si f***a Ancelotti, io voglio Diniz fino alla fine”.

Foto: globo