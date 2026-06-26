Romano dalla Roma al Cagliari: tutto in 10 giorni

26/06/2026 | 11:45:25

Alessandro Romano si appresta a diventare un nuovo calciatore del Cagliari. Operazione chiusa in 10 giorni: la nostra esclusiva del 16 giugno, gli accordi delle ultimissime ore. Ieri vi avevamo raccontato che il Cagliari era arrivato a 6 milioni rispetto a una richiesta leggermente superiore, sarebbe bastato poco per chiudere. È andata esattamente così, nel corso di un incontro tra il presidente Giulini e il direttore sportivo giallorosso D’Amico. Il Palermo è stato in corsa, ma Romano ha sempre dato la precedenza al Cagliari. Romano è un pallino di Pisacane, la Roma aveva bisogno di fare cassa entro il 30 giugno, adesso una nuova pagina per il centrocampista classe 2006 con la speranza di essere protagonista in Serie A.

Foto: Sito Roma