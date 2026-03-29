Romania, malore per Lucescu. Il tecnico è stato trasportato in ospedale. Condizioni stabili

29/03/2026 | 14:00:56

Malore per Mircea Lucescu durante una seduta di allenamento con la Romania. Lo fanno sapere i media rumeni, spiegando come l’80enne commissario tecnico della nazionale rumena sia stato trasportato rapidamente in ospedale a bordo di un’ambulanza, dopo aver perso i sensi ed essere collassato a terra sul campo di allenamento. Dalla Federcalcio della Romania in ogni caso fanno sapere che le condizioni del veterano della panchina sono stabili.

Lucescu era in cura per un problema, e già in ospedale, prima dei playoff, che comunque aveva voluto seguire. Dopo il ko con la Turchia e l’addio ai sogni del Mondiale, martedì era in programma l’amichevole con la Slovacchia, altra sconfitta ai playoff. Partita che potrebbe essere addirittura a rischio annullamento.

Foto: Instagram Romania