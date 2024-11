Romania-Kosovo, gara sospesa al 93′. Il motivo

Romania–Kosovo non è ancora terminata definitivamente, in quanto la formazione ospite ha abbandonato il campo al 93esimo minuto. In pieno recupero della sfida di Nations League tra Romania e Kosovo, la squadra allenata da Franco Foda è rientrata negli spogliatoi e la partita è stata momentaneamente sospesa. Secondo quando riportato da Emanuel Rosu, il motivo di tale gesto sembrerebbe essere dei cori sulla Serbia intonati dai tifosi della Romania.

Uefa Nations League Logo