ROMAN VEGA, L’ESTERNO ARGENTINO CHE PUNTA ALLA SERIE A

In Argentina la scorsa stagione è esploso definitivamente il talento di Roman Vega, esterno sinistro, terzino, classe 2004, in forza all’Argentinos Juniors. Un ragazzo con spiccate doti atletiche e agonistiche, ottima corsa e buon piede, che ha attirato tante attenzioni dall’Europa. In particolare dalla Serie A, con il Bologna, con il ds Sartori, che starebbe attenzionando con grande interesse il giocatore in vista del mercato estivo. Conosciamo meglio questo ragazzo che il Bologna sta puntando per il futuro.

Román Vega nasce il 1° gennaio 2004, a Buenos Aires. Ha cominciato a giocare a calcio nel settore giovanile di una delle società più note della Capitale argentina: l’Argentinos Juniors, club che poi lo ha lanciato in maniera definitiva. Fa tutta la trafila nelle giovanili, raccogliendo tanti consensi.

Con le “coccinelle”, Vega esordisce in prima squadra nella Copa de la Liga Profesional subentrando in una vittoria contro l’Estudiantes nel 2022. E successivamente in Superliga 2022 contro l’Independiente. Una sola presenza ma chiaramente un messaggio per il futuro.

Nell’estate del 2022, Roman Vega passa in prestito alla seconda squadra del Barcellona, il Barça Atletic che milita nella seconda serie spagnola. Con la seconda formazione blaugrana gioca 17 volte senza lasciare il segno. Infatti, per lui poteva aprirsi una chance clamorosa di carriera in blaugrana e in Europa. Ma a fine stagione, i catalani lo lasciano andare via e torna all’Argentinos Juniors.

Vega torna dunque a casa, in Argentina, dove diventa un’opzione molto importante nell’Argentinos Juniors che gli danno continuità per la stagione 2023-24. 40 le presenze stagionali, di cui ben 38 dal primo minuto. Forza fisica, corsa, qualità, buon piede, ma soprattutto molto energico a livello difensivo. A livello offensivo entra a referto solo una volta con un assist, e questo è un fattore che dovrà migliorare in futuro.

Nell’attuale stagione, appena cominciata nel Paese sudamericano ha saltato le prime gare dell’anno per infortunio. Mentre, ora, sta riprendendo gradualmente il proprio ruolo da titolare. E’ mancino naturale, con una struttura muscolare ben proporzionata fa nella velocità e nell’agilità le sue armi. La sua grande rapidità nello stretto è l’effetto anche della sua struttura fisica e muscolare da brevilineo. E’ dotato di una buona tecnica di base. È molto ordinato in tutti gli elementi fondamentali del gioco: controllo, conduzione e calcio sia corto che lungo.

In Nazionale ha già fatto parte delle giovanili, con l’under 20 ha giocato 5 volte, segnando anche un gol. Due delle presenze, Vega le ha collezionate nel Mondiale di categoria dell’under 20.

Nel marzo dello scorso anno, ha giocato anche due gare con l’under 23. Due gare di preparazione ai Giochi Olimpici di Parigi. A cui, comunque, non ha partecipato. Ora sogna il grande salto con l’Argentina dei campioni del Mondo.

Un ragazzo che potrà crescere ancora molto, soprattutto a livello tattico e nelle due fasi. E un campionato come quello italiano può certamente aiutarlo per la crescita definitiva. Il Bologna ci pensa, l’idea c’è, la possibilità pure. vista la valutazione inferiore ai 3 milioni. Una concreta possibilità per i felsinei di portare a casa un futuro talento.

