Romagnoli: “Volevo venire all’Al Sadd già a gennaio, ci sono stati dei problemi con la Lazio e abbiamo rimandato”

04/09/2026 | 18:13:00

Alessio Romagnoli ha parlato ai canali ufficiali dell’Al Sadd dopo il suo trasferimento: “Ero molto curioso, ora sono felice, sono tanti mesi che ne parlavamo e c’era questa possibilità. L’impatto è stato molto positivo, la città è molto bella, la società è seria e forte. Sono contento di essere qua. Volevo già aggregarmi all’Al Sadd a gennaio, ma ci sono stati problemi con il mio vecchio club. Per questo abbiamo rimandato, però ne è valsa la pena. Questi sono stati mesi di continui chiamate e messaggi, alla fine abbiamo ottenuto quello che speravamo. Io volevo venire qui, l’Al Sadd mi voleva e siamo contenti. Ora sta a me dimostrare quanto valgo in campo. Non ho sentito il mister in questo periodo, però sarei stato felice di arrivare a gennaio”.

foto x al sadd